Trump continua na "onda" de indultos e nela entram amigos e o sogro da filha

O presidente dos EUA não parece querer sair do cargo sem entrar em mais algumas polémicas. Depois de conceder 15 indultos na noite de terça-feira, 24 horas depois concede clemência a mais 29 pessoas. Na lista de figuras, está um antigo diretor de campanha, um ex-conselheiro e o sogro da filha de Donald Trump.

A menos de um mês de sair oficialmente do cargo - com a tomada de posse do democrata Joe Biden a 20 de janeiro -, Donald Trump não faz as coisas pela metade. Uma "onda" de indultos está a acontecer nos Estados Unidos e inclui personalidades que já fizeram parte do círculo próximo do atual presidente norte-americano. Na noite desta quarta-feira, 29 pessoas receberam a clemência de Trump: 26 deles com o perdão integral, são livres, e os outros três tiveram comutações, ou seja, redução da pena.

Um dos felizes contemplados na nova "onda" é Paul Manafort, antigo diretor de campanha de Donald Trump, que foi condenado em 2018 na investigação do Departamento da Justiça à alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Manafort estava a cumprir uma pena de sete anos e meio de prisão por fraude financeira e conspiração e obstrução à justiça para impedir que fosse investigado. Estava em prisão domiciliária desde maio devido à pandemia da covid-19.

Segue-se Roger Stone na lista, amigo e ex-conselheiro do presidente norte-americano, que foi acusado em fevereiro de 2020 de mentir ao Congresso sobre os contactos feitos com o site Wikileaks, que divulgou emails prejudiciais à campanha de Hillary Clinton, a democrata que concorreu contra Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016.

Se ainda durante este ano, Trump já tinha intercedido pelo amigo para que a pena de prisão fosse diminuída, desta vez, concedeu-lhe o perdão total. De acordo com a imprensa norte-americana, Stone tem aconselhado o presidente dos EUA a perdoar Julian Assange, fundador da Wikileaks e Edward Snowden, ex-analista da CIA e da Agência de Segurança Nacional (NSA) que divulgou material classificado e confidencial.

Donald Trump quis manter os indultos também dentro da família mais próxima. Charles Kushner, pai de Jared Kushner, o marido de Ivanka Trump, recebeu perdão presidencial. O magnata do imobiliário foi condenado a dois anos de prisão, em 2004, por evasão fiscal, adulteração de testemunhas e crimes relacionados com o financiamento de campanhas.

Um dos incidentes mais falados de Charles Kushner foi o de quando, após saber que o cunhado estava a colaborar com as autoridades, contratou uma prostituta para seduzir o marido da própria irmã - gravou o momento e enviou-lhe o vídeo.

Alguns meios de comunicação norte-americanos avançam que o presidente dos EUA poderá continuar a beneficiar a família nos últimos dias do mandato, ao conceder o perdão presidencial a três dos seus filhos, ao genro e até a ele próprio. A lista de indultos, que inclui amigos e figuras próximas do círculo Trump, tem sido considerada "bizarra" por alguns analistas políticos, que alertam que o conteúdo da clemência não tem de ser obrigatoriamente tornado público.