Trump diz que evitou cenário de dois milhões de mortos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos disse, na terça-feira, que evitou o cenário de os EUA registarem mais de dois milhões de mortos por covid-19 e culpou a China por "deixar a praga escapar".

Questionado sobre as 200 mil mortes causadas pela pandemia no país, superadas na terça-feira, Donald Trump disse que "é uma pena". "Acho que fizemos a coisa certa e fizemos bem. Teríamos dois milhões e meio de mortes ou algo assim (...). Teríamos um número que seria bem maior (...) Poderíamos ter dois, dois e meio ou três milhões", acrescentou o governante.

Os Estados Unidos ultrapassaram as 200 mil mortes por covid-19 na terça-feira e elevaram o total de casos para 6,89 milhões, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

"A China deveria tê-lo travado [o vírus] na sua fronteira. Não deviam tê-lo deixado espalhar-se pelo mundo e isso é terrível", acrescentou Trump, que expressou orgulho por ter ordenado rapidamente o fecho das fronteiras a cidadãos chineses, algo que, no entanto, não serviu para impedir a disseminação da doença. "Estamos a destruir o vírus", disse Trump, não mencionando o facto de os Estados Unidos terem o maior número total de mortes e contágios do mundo, bem como uma das maiores taxas de infeção por 100 mil habitantes.

Num comício no Estado da Pensilvânia na noite de terça-feira, lotado e onde muitas pessoas não usaram máscaras ou mantiveram o distanciamento físico, Trump fez troça do rival democrata na eleição presidencial de novembro, Joe Biden. "Usa sempre máscara. Tanto dinheiro gasto em cirurgias plásticas para cobri-las com uma máscara", ironizou.

O saldo provisório de mortes causadas pela pandemia nos Estados Unidos é mais do dobro do limite mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, no melhor dos casos, entre 100 mil e 240 mil mortes devido à pandemia. O presidente norte-americano chegou a expressar confiança de que o número final ficaria entre as 50 mil e as 60 mil mortes. Mais tarde atualizou a estimativa, prevendo até 110 mil mortes, que também foi largamente ultrapassada.