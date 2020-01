Trump diz que retirada das tropas dos EUA seria a "pior coisa" para o Iraque

Hoje às 20:50 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump considerou esta terça-feira que uma retirada das tropas norte-americanas do Iraque seria o "pior" que podia acontecer a este país e salientou o perigo que representa, na sua perspetiva, o poderoso vizinho iraniano.

"Isso seria a pior coisa que poderia acontecer ao Iraque", declarou Trump na Casa Branca ao receber o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis. "Vamos partir em algum momento (...) mas esse momento ainda não chegou", acrescentou.

Previamente, o chefe do Pentágono, Mark Esper, tinha já assinalado em conferência de imprensa que a política dos Estados Unidos no Iraque não foi alterada, e reafirmado que as tropas norte-americanas não vão abandonar o país.

"A nossa política não foi alterada. Não vamos deixar o Iraque", referiu, numa tentativa em esclarecer as mensagens contraditórias do seu Governo sobre o tema, e antes de admitir que aguarda "represálias" iranianas após o ataque norte-americano que na sexta-feira matou o general iraniano Qassem Soleimani.

Esper assegurou ainda que o ataque contra interesses norte-americanos que Qassem Soleimani estaria a preparar quando foi morto "devia ocorrer numa questão de dias".

O responsável pelo Departamento da Defesa tinha-se referido a esse ataque em "dias, ou em semanas", mas hoje quis precisar as suas declarações na conferência de imprensa.

"Penso que é mais justo falar de dias, seguramente", afirmou.

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado por Donald Trump.

No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas - Rússia, França, Reino Unido, China e EUA - mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.