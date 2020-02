Trump está a enviar agentes especiais para metrópoles para deportar indocumentados

Hoje às 09:38 Facebook

O Governo do Presidente dos EUA, Donald Trump, está a enviar agentes de elite que habitualmente trabalham na fronteira mexicana para metrópoles como Nova Iorque e Chicago, no quadro de uma grande operação para deter migrantes indocumentados.

O jornal "The New York Times" informou, este sábado, com base em testemunhos de dois funcionários públicos, conhecedores do processo, que também está prevista a deslocação de mais agentes para São Francisco, Los Angeles, Atlanta, Houston, Boston, Nova Orleães, Detroit e Newark.

Este é, segundo aquele diário, o mais recente movimento do Governo de Trump no confronto com as designadas "cidades-santuário", lugares onde as autoridades locais se negam a cooperar com as federais na busca e deportação de estrangeiros indocumentados.