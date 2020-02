Trump absolvido pelo Senado no processo de destituição

Hoje às 21:23 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido pelo Senado das acusações de abuso de poder e obstrução à ação do Congresso. Os senadores responderam apenas "culpado" ou "não culpado". Seriam necessários 67 senadores a votar "culpado" para condenar Trump.

Estavam em causa dois artigos. No primeiro artigo, de abuso de poder por ter pedido a intervenção de um Estado estrangeiro na investigação de concorrentes políticos, 52 senadores votaram pela absolvição de Trump. Entre os 48 que votaram pela condenação estava o senador republicano Mitt Romney, num voto inédito dentro do mesmo partido.

No segundo, os 53 republicanos do Senado absolveram o presidente Donald Trump do crime de obstrução à ação do Congresso. Os 47 democratas votaram "culpado".

Este foi o terceiro processo de "impeachment" nos EUA. Os anteriores envolveram os presidentes Andrew Johnson e Bill Clinton e terminaram também com a absolvição no Senado.