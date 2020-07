Trump já apoia o uso de máscaras: "Pareço o Mascarilha"

JN/Agências Hoje às 10:02 Facebook

O Presidente norte-americano, que nunca foi visto em público com uma máscara, garantiu que a colocação deste objeto de prevenção de infeções com o novo coronavírus não lhe colocaria "qualquer problema" se as condições o exigissem.

"Isso não me colocaria qualquer problema (...). Se estivesse em uma situação de proximidade com as pessoas, fá-lo-ia", afirmou o republicano Donald Trump na estação de televisão Fox, quando várias zonas dos EUA registam uma subida acentuada do número de infeções com o novo coronavírus.

Com a máscara, "pareço o Lone Ranger", disse o presidente norte-americano, referindo-se à personagem ficcional que em Portugal se tornou conhecido como "Mascarilha".

"Na maior parte do tempo, não estou nessa situação", adiantou, sublinhando que todas as pessoas com quem fala são testadas antes. Trump declarou-se "completamente a favor das máscaras".

"Penso que as máscaras são uma boa coisa", disse também, mas mostrou-se duvidoso quanto à ideia de as tornar obrigatórias ao nível nacional. "Há muitos locais no país onde as pessoas estão muito afastadas" umas das outras, referiu.

Numerosos republicanos, entre os quais o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, encorajam cada vez mais os norte-americanos a usarem máscaras.

O próprio vice-presidente, Mike Pence, já se apresentou em público com máscara por várias vezes, mas Trump nunca foi visto em público com a cara coberta.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou mais de 10,56 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (127.681) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,65 milhões).