Trump lança site para enaltecer presidência

Donald Trump apresentou, esta terça-feira, um website onde glorifica os quatro anos do mandato enquanto presidente dos Estados Unidos da América. Apesar de ter tido uma das presidências mais polémicas da história, o ex-líder mundial pretende continuar próximo dos apoiantes e manter a influência política.

O site 45office.com é a celebração do passado e uma oportunidade para o futuro de Donald Trump. Nesta plataforma online, o republicano narra, de forma seletiva, os quatros anos ao comando da Casa Branca, glorificando uma realidade que está longe de corresponder aos factos.

Num parágrafo de abertura exacerbado sobre, lê-se, "o movimento político mais extraordinário da história", o gabinete de Donald Trump afirma que o político "destronou dinastias políticas, derrotou a elite de Washington e superou praticamente todas as estruturas de poder enraizadas".

Num texto altamente tendencioso, são enumerados as várias realizações de Donald Trump como presidente de uma das maiores potencias do mundo. Sobre a economia, o site nota que "o presidente iniciou um período de crescimento económico sem precedentes, com a criação de emprego, aumento dos salários, e rendimentos em expansão". No entanto, a realidade provou ser outra, isto porque, durante a pandemia de covid-19, a economia dos EUA sofreu uma das piores quedas financeiras de sempre.

Enquanto o gabinete de Donald Trump descreve a gestão da pandemia como um sucesso, garantindo que o ex-líder "agiu cedo e de forma decisiva", os dados provam o contrário. Durante o mandato do republicano, os EUA registaram o maior número de mortes de coronavírus do mundo, para além de que a situação pandémica foi mal gerida, com o ex-líder a desvalorizar a doença e o crescente número de casos.

Ignora perda de votos populares

Mas não se trata só de uma distorção de acontecimentos. O texto ignora também o facto de Trump ter sido o primeiro presidente dos EUA na história a enfrentar duas vezes os julgamentos por "impeachment" (destituição) no Congresso. Além de que foi também o primeiro presidente, em mais de cem anos, a perder duas vezes o voto popular. Em 2016, a Hillary Clinton obteve mais 2,8 milhões de votos do que Trump e em 2020 a margem de vitória de Joe Biden foi ainda maior, com cerca de 7 milhões de votos.

O facto de Donald Trump ter sido o primeiro grande líder mundial a ser banido das redes sociais foi ignorado, bem como o motim do Capitólio, que provocou cinco vítimas mortais, não mereceu qualquer tipo de menção nesta passagem narrativa do pelo mandato.

Na página inicial do site pode, ainda, ler-se que "escritório de Donald Trump está empenhado em preservar o magnífico legado da administração Trump, ao mesmo tempo que avança com a campanha 'America First'". Promete, ainda, que "através do empenho cívico e do ativismo público, o gabinete de Donald Trump irá esforçar-se por informar, educar e inspirar todos os americanos, enquanto procuram construir um verdadeiro e grande futuro".

O grande objetivo desta nova plataforma online é fomentar o contacto entre os apoiantes e Donald Trump, que pretende continuar ativo na política americana. Aliás o próprio não nega uma possível recandidatura à Casa Branca em 2024. A verdade é que o republicano mantém uma influência significativa sobre o partido, mesmo tendo perdido as eleições em 2020.

Numa entrevista concedida à Fox News deste mês, Jason Miller, um antigo porta-voz da campanha Trump, disse que, após as suas proibições do Twitter e Facebook, o político iria lançar a própria plataforma de comunicação social nos próximos meses.