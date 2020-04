Trump mente: EUA não é o país que faz mais testes, é o 43.º

José Miguel Gaspar Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Repetindo diariamente dados errados, está muito atrás de Portugal no rácio de testagens por número de habitantes.

É uma mentira repetida várias vezes desde terça-feira, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, disse isto no seu briefing diário sobre a situação do país no quadro da pandemia do novo coronavírus: "Acho que já fizemos mais testes [para deteção da doença Covid-19] do que qualquer um", acrescentando depois: "Fizemos até mais testes do que todos os países do Mundo juntos".

É uma falsidade: os EUA realizaram até agora 4,3 milhões de testes individuais e basta juntarmos os números da Rússia (2,4 milhões) com os da Alemanha (2 milhões) para percebermos que está a mentir - e que os Estados Unidos nunca poderiam efetuar mais testes do que os 171 países do Mundo que estão a facultar dados idóneos da sua contabilidade sobre a doença respiratória - o número mundial será de 20 milhões.

A ser verdade que os EUA somaram, em termos absolutos, 4,3 milhões de testes, a contabilidade não pode ser apresentada sem o contexto populacional, já que o quadro tem de integrar o rácio de testes pelo número de habitantes. Feita essa nova conta, se a América consumou 4,3 milhões de exames e se tem 328 milhões de habitantes, o seu lugar no ranking mundial não é o 1. o , mas o 43. o , muito longe do repetitivo e irreal slogan do presidente republicano "América em primeiro".

O país de Trump fica, até, muito distante da surpreendente posição de Portugal, o 14. o país do Mundo que mais testagens está a levar a cabo.

26 milhões sem emprego

Na última semana em contagem (8 a 15 de abril), os EUA estariam a efetuar 151 mil testes por dia aos seus cidadãos, número superior ao da última semana de março (110 mil por dia). Mas é ainda muito pouco, entendem os especialistas - sobretudo porque Trump continua a pressionar os governadores dos 51 estados americanos a reabrirem o comércio para travar os alarmantes números do desemprego na América, que prejudicam seriamente as aspirações do presidente nas eleições americanas de novembro.

Testes no mundo

Portugal: 14.º entre 171

No rácio por milhão de habitantes, o nosso país está a realizar mais testes à Covid-19 do que Itália (20.º), Alemanha (21.º) ou Reino Unido (58.º). Portugal é o 14.º entre as 171 nações que fornecem dados fiáveis.

Islândia é o campeão

Com 364 mil pessoas, a Islândia é o país do Mundo com mais testes feitos por milhão de habitantes (132 mil). No top 10 estão: Ilhas Faroé, Malvinas, Emirados, Malta, Gibraltar, Bahrein, Luxemburgo, S. Marino e Estónia.