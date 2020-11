Trump não alavanca caos para poder ir à corrida em 2024

José Miguel Gaspar Hoje às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Cada vez mais conformado com a derrota, o ainda presidente já estará a preparar as bases para um segundo mandato daqui a quatro anos. Especialistas ouvidos pelo JN acreditam que não haverá caos com protestos ou confrontos armados nas ruas. Mas é certo que a transição será turbulenta.

Trezes dias após "a eleição mais segura da história da América" (Departamento de Segurança), oito dias depois de o democrata Joe Biden ser matematicamente proclamado 46.º presidente eleito dos EUA, Donald Trump, republicano e incumbente vencido, ainda não concedeu a derrota, ainda não felicitou democraticamente o contendor. Insistindo na tese espúria e sem provas de "fraude generalizada" e "roubo das eleições", agarra-se à possibilidade, cada vez mais descarnada, de virar remotamente o resultado nos tribunais.

E agora, quando faltam 66 dias para Trump ceder a cadeira presidencial a Biden, o que pode ainda acontecer? O JN ouviu três americanófilos viciados na atualidade e discutiu cenários numa escalada de gravidades que pode subir até às ruas acesas em protesto, luta armada e insurreição civil. O caos é altamente improvável, dizem, mas a turbulência, essa, vai persistir.