Trump ofereceu boleia a Kim Jong-un no Air Force One

Rafaela Pereira Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a participação na cimeira de Hanói, Vietname, em 2019, sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, Donald Trump ofereceu a Kim Jong-un, o líder do país, uma boleia de regresso a casa no avião Air Force One, de acordo com informações apresentadas no documentário da BBC "Trump Takes On the World".

Após a reunião que correu mal, sem qualquer resultado significativo nas relações entre os dois países, chegando mesmo a haver acusações mútuas entre os dois líderes, o então presidente dos EUA "surpreendeu até os diplomatas mais experientes", ao disponibilizar-se para levar Kim a casa, logo após o encontro no Vietname, em 2019.

Matthew Pottinger, vice-conselheiro da Segurança Nacional de Trump, declarou à BBC: "O presidente Trump sabia que Kim tinha vindo numa viagem de vários dias de comboio da China até Hanói" e Trump afirmou que o podia levar a casa apenas em duas horas, se assim o líder norte-coreano o permitisse. No entanto, a proposta foi recusada. Se a boleia se tivesse concretizado, o avião presidencial norte-americano aterraria pela primeira vez em Pyongyang, o que poderia colocar em risco a segurança do chefe de Estado norte-americano.

Em janeiro deste ano, esta possível amizade diplomática entre os EUA e a Coreia do Norte azedou ainda mais, uma vez que Kim Jong-un anunciou que o seu país é "o maior inimigo" dos EUA, acrescentando que a política de Washington contra a Coreia do Norte "nunca mudará", independentemente de "quem esteja no poder". Até ao momento, a imprensa oficial norte-coreana ainda não nomeou o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que venceu as eleições presidenciais em novembro do ano passado.