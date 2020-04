Trump partilha pedido de demissão de Anthony Fauci, o perito que o tem corrigido

Hoje às 10:58 Facebook

Donald Trump partilhou uma mensagem em que se pede a demissão do imunologista Anthony Fauci, membro do grupo de trabalho do Governo norte-americano sobre o novo coronavírus.

O presidente dos EUA republicou um tweet em que se pede a demissão do especialista imunologista Anthony Fauci.

Na mensagem, partilhada por DeAnna Lorraine, uma ex-candidata ao Congresso republicano, lê-se:

"Fauci diz agora que se Trump tivesse ouvido os especialistas médicos mais cedo, poderia ter salvado mais vidas", acrescentando que o cientista tinha dito "a 29 de fevereiro que não havia motivos de preocupação" e que o vírus "não representava uma ameaça para os EUA".

A mensagem foi partilhada por Trump este domingo, dizendo que tal constatação era falsa uma vez que tinha banido a China muito antes de ser aconselhado a fazê-lo.

Fauci, que é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas desde 1984, tinha afirmado que a imposição de medidas restritivas mais cedo teria feito diferença no combate à pandemia que já matou mais de 22 mil pessoas nos EUA. É o perito que tem aconselhado a Casa Branca no combate à Covid-19, tendo sido obrigado, por várias vezes, a corrigir o presidente sobre a matéria.