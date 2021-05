Trump pede a republicanos que recusem comissão sobre ataque ao Capitólio

JN/Agências Hoje às 11:41 Facebook

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) exortou na terça-feira os congressistas republicanos a oporem-se à criação de uma comissão para investigar o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro.

Trump classificou a comissão de "armadilha democrática", em comunicado, horas antes da votação sobre esse assunto agendada para esta quarta-feira na Câmara dos Representantes.

"Os republicanos devem tornar-se muito mais duros e inteligentes, e deixar de serem usados pela esquerda radical. Com sorte, Mitch McConnell e Kevin McCarthy estão a ouvir!" disse Trump, mencionando, respetivamente, os líderes do partido no Senado e na Câmara dos Representantes.

O ex-presidente disse que a a ser criada tal comissão é "mais uma injustiça partidária" e defendeu que o debate sobre esta matéria dentro das fileiras do Partido Republicano "deve terminar imediatamente".

O Congresso dos EUA iniciou na terça-feira o debate sobre a possibilidade de investigar o ataque ao Capitólio por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.

O primeiro passo para tornar essas investigações uma realidade começou no Comité de Regras da Câmara, liderado pelo democrata Jim McGovern.