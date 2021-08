Trump pede renúncia de Biden após talibãs retomarem o poder no Afeganistão

JN/Agências Hoje às 00:41 Facebook

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, este domingo, que o seu sucessor, Joe Biden, deveria renunciar após a vitória dos talibãs no Afeganistão, mas também por causa da sua má gestão de questões como a pandemia.

"É hora do desacreditado Joe Biden renunciar por permitir o que aconteceu no Afeganistão, mas também pelo aumento vertiginoso da covid, o desastre na fronteira, a supressão da nossa independência energética e a paralisia de nossa economia", escreveu o ex-presidente republicano em comunicado. "Deve ser fácil, já que não foi eleito legitimamente", acrescentou Trump, que continua a afirmar que venceu as eleições presidenciais de 2020.

Embora Trump tenha supervisionado as infrutíferas negociações com os talibãs para retirar os militares norte-americanos do Afeganistão, o antigo presidente dos EUA culpa o seu sucessor pelo desastre militar afegão. "O que Joe Biden fez com o Afeganistão é mítico. Será uma das maiores derrotas da história americana", disse.

O presidente afegão Ashraf Ghani deixou o país este domingo e os talibãs, que já entraram em Cabul, preparam-se para declarar o Emirado Islâmico do Afeganistão. Em declarações à Associated Press, um porta-voz e negociador talibã disse que grupo está a manter as negociações com o objetivo de formar um "governo islâmico aberto e inclusivo".