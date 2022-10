Trump pediu devolução de documentos apreendidos pelo FBI

JN/Agências Hoje às 23:08 Facebook

O antigo presidente dos EUA Donald Trump pediu a devolução de várias petições de clemência e documentos sobre a sua política de imigração durante o seu tempo na Casa Branca que foram apreendidos pelo FBI durante a sua operação na sua propriedade em Mar-a-Lago (Florida).

Num documento recebido pelo perito especial que supervisiona as apreensões, o Juiz Raymond Dearie, os advogados de Trump afirmam que os nove documentos que compõem as petições de clemência e as suas iniciativas de imigração, agora nas mãos das autoridades federais, são "propriedade pessoal" do ex-presidente e, portanto, não podem ser apropriados pelas agências de segurança.

A 8 de Agosto, um grupo de agentes do FBI invadiu a mansão de luxo do ex-presidente Trump em Palm Beach, Florida, levando cerca de vinte caixas cheias de pastas com documentos classificados, alguns dos quais rotulados como top secret.

Entre os documentos recolhidos por agentes do FBI durante a rusga à residência de Mar-a-Lago encontravam-se alguns ficheiros confidenciais que até descreveriam as defesas militares de um governo estrangeiro, incluindo as suas capacidades nucleares.

Desta vez, seis dos nove documentos são pedidos de indulto presidencial, que são acompanhados de material de apoio e estão sob a autoridade do presidente. Dois outros documentos dizem respeito a "iniciativas sobre migração e poderes presidenciais ao abrigo da Lei de Migração e Nacionalidade, bem como controlo fronteiriço".

O último documento é um e-mail impresso sobre um programa desportivo numa academia militar, relatórios da NBC.

Em resposta ao pedido de Trump, o governo dos EUA compreende que os nove documentos fazem parte do arquivo presidencial da Casa Branca e, portanto, não deveriam ter estado nas mãos do antigo presidente após o fim do seu mandato.