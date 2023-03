Trump pediu para ser algemado... e a Inteligência Artificial fê-lo

JN Hoje às 13:24 Facebook

Donald Trump anunciou no início desta semana que deveria ser preso por um alegado caso de suborno. O ex-presidente norte-americano pediu para ser fotografado ao ser algemado para aproveitar o "espetáculo mediático" e a Inteligência Artificial fez-lhe a vontade.

As fotos de Donald Trump a ser preso tornaram-se virais na Internet e muitas pessoas acreditaram que eram reais, mas tudo não passou de uma partida de um jornalista com a ajuda da Inteligência Artificial, a ferramenta Midjourney.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ - Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023