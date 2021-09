Trump processa sobrinha por investigação do "New York Times" aos seus impostos

JN/Agências Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo presidente dos EUA, Donald Trump, abriu, na terça-feira, um processo de 100 milhões de dólares contra a sua sobrinha Mary Trump e o "The New York Times", alegando que se envolveram "numa conspiração traiçoeira" para obter as suas declarações de impostos para a investigação do jornal sobre as suas finanças, vencedora do Prémio Pulitzer.

Segundo o processo, os jornalistas do "New York Times" Susanne Craig, David Barstow e Russ Buettner conduziram "uma extensa cruzada para obter os registos fiscais confidenciais de Donald J. Trump".

"Os réus envolveram-se numa conspiração traiçoeira para obber registos confidenciais e altamente sensíveis que exploraram para benefício próprio e utilizaram-nos como meio de legitimar falsamente os seus trabalhos divulgados", lê-se no processo, que alega ainda que os jornalistas foram "motivados por uma vingança pessoal".

O "New York Times" e os três jornalistas ganharam o Pulitzer em 2019 pela sua investigação das finanças da família Trump, que, segundo a comissão daquele prémio, que "desmascarou as suas alegações de riqueza e revelou um império de negócios crivado de evasões fiscais".

A investigação revelou que Trump tinha recebido mais de 400 milhões de dólares do império imobiliário do pai, grande parte através de esquemas fiscais fraudulentos.

O papel de Mary Trump

PUB

Mary Trump é filha do irmão mais velho de Donald Trump, Fred Trump Jr, que morreu em 1981 devido a complicações provocadas pelo alcoolismo. No seu livro de memórias "Muito e nunca o suficiente: como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo", a sobrinha de Trump revelou que foi a principal fonte para a investigação do "New York Times".

Segundo o processo, os jornalistas são acusados de "procurarem implacavelmente a sua sobrinha" e de "convencerem a contrabandear os registos do escritório do seu advogado". O processo alega ainda que, ao fornecer informações, Mary Trump violou um acordo de sigilo assinado em 2001 após um acordo sobre o espólio do pai de Donald Trump, Fred Trump Sr.

O ex-presidente está a pedir 100 milhões de dólares de indemnização, bem como todo o dinheiro arrecadado com o livro da sua sobrinha.

Trump está a ser investigado em Nova Iorque por fraude fiscal e outros delitos alegados relacionados com as atividades financeiras da Organização Trump. Em agosto, o Departamento de Justiça ordenou que o Tesouro fornecesse a um comité do Congresso seis anos de registos que Trump há muito se recusou a tornar públicos. Os presidentes dos EUA não são obrigados por lei a divulgar detalhes das suas finanças pessoais, mas todos os líderes dos EUA desde Richard Nixon o fizeram.