Trump promete construir um "muro magnífico" no Colorado

O Presidente norte-americano prometeu, na quarta-feira, construir um muro no Estado de Colorado, argumentando com a prioridade do combate à imigração clandestina. O problema é que este Estado do centro dos EUA, situado entre o Utah e o Kansas, não tem fronteira com o México.

"Vocês sabem por que é que vamos ganhar (as eleições presidenciais) no Novo México? Porque quer a segurança nas fronteiras", afirmou Donald Trump, durante um comício em Pittsburgh.

"E nós construímos um muro na fronteira do Novo México e vamos construir um muro no Colorado", continuou, prometendo "um muro magnífico, um grande muro que funcione verdadeiramente, onde não se possa passar nem por cima, nem por baixo".

Promessa emblemática da campanha eleitoral do magnata do imobiliário em 2016, a construção do muro com o México continua com dificuldade em avançar, dado que o Congresso mantém a recusa em desbloquear o financiamento necessário.