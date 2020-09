Trump qualificou latinos de "estúpidos", diz ex-advogado

JN/Agências Ontem às 23:17 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos terá qualificado os latinos e os negros de "estúpidos" entre outros comentários racistas, segundo o livro de memórias de Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Donald Trump.

No livro "Disloyal: A memoir" (Desleal: memórias), obtido pelo jornal The Washington Post antes da sua publicação prevista para terça-feira, Trump soma novos ataques à comunidade latina, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Cohen, condenado por fraude, entre outros crimes, conta que os três filhos mais velhos de Trump foram ao seu gabinete depois de o empresário ter anunciado a intenção de se candidatar à nomeação republicana no verão de 2015 e que queriam que o pai se retirasse da campanha.

Trump disse na altura que o México mandava para os Estados Unidos traficantes de droga, criminosos e violadores, justificando a instalação de um muro na fronteira com o país do sul, temendo os seus filhos que esta retórica "matasse a empresa".

Cohen indica que o magnata não estava preocupado com a possibilidade de a campanha afetar os seus negócios.

"Além disso, nunca terei o voto hispânico (...) Como os negros são demasiado estúpidos para votarem Trump. Não são a minha gente", terá dito o presidente norte-americano de acordo com o livro de Cohen.

Michael Cohen foi condenado a três anos de prisão por violar as leis de financiamento da campanha eleitoral, ao comprar com dinheiro o silêncio de mulheres que afirmavam ter tido relacionamentos com Trump, bem como por evasão fiscal e declarações falsas a um banco.

Antes de ser preso, o advogado testemunhou no Congresso e relatou numerosas mentiras e crimes que alegadamente cometeu para proteger Trump, que considerou "um racista" e "uma fraude".