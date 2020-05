Trump quer locais de oração abertos por serem "essenciais"

JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que considera as igrejas e outros locais de oração "essenciais" e apelou aos governadores estaduais para que autorizem a sua reabertura este fim de semana, apesar da pandemia de covid-19.

"Hoje, estou a classificar as casas de oração - igrejas, sinagogas e mesquitas - como locais essenciais que fornecem serviços essenciais", afirmou o Presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa.

Trump ameaçou que se os governadores não obedecerem às suas ordens, iria desautorizá-los, embora não esteja claro com que autoridade o poderia fazer.

O Centro de Controlo de Doenças e Prevenção preparou há semanas orientações para a reabertura de locais de oração, mas a Casa Branca recusou divulgá-las até hoje, quando Trump abruptamente mudou de rumo.

"Eu disse 'é melhor que as divulguem'. E eles vão fazê-lo", disse Trump, numa fábrica da Ford Motor transformada para produzir ventiladores, no Estado do Michigan.

"E eles vão fazê-lo, divulgar alguma coisa hoje ou amanhã sobre as igrejas. Temos de ter as igrejas abertas", defendeu.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.