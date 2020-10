Trump regressa à Casa Branca mas fica na unidade médica vigiado 24 horas

JN Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O médico da Casa Branca confirmou que Donald Trump sai, esta segunda-feira, do Hospital Walter Reed, mas salientou que o presidente vai estar numa unidade médica de topo, com vigilância 24 horas na sede do Governo dos EUA.

Sean Conley, numa conferência de imprensa à porta da unidade hospitalar protocolada para tratar os presidentes dos EUA, explicou que Trump vai para casa "com medicação", já que cumpre os critérios estabelecidos no país para a covid-19.

"Ainda não está fora de perigo, mas já pode sair", referiu, dizendo que não teve febre nas últimas 48 horas, mas que o prazo para se poder respirar de alívio termina na próxima segunda-feira.

Ainda assim, vai ficar na unidade hospitalar da Casa Branca, que tem "instalações e pessoal médico de topo, com vigilância 24 horas". Segundo Conley, o presidente dos EUA encontra-se bem, mas escusou-se a adiantar pormenores sobre os tratamentos a que foi submetido, dizendo apenas que vai continuar a tomar esteroides.

Sobre o passeio de Donald Trump para saudar os apoiantes à porta do hospital, Conely disse que os agentes dos serviços secretos que o acompanharam tinham proteção individual, tal como é usada no resto do tempo em que estão perto de Trump.

Conley esquivou-se à maior parte das perguntas dos jornalistas sobre o estado de saúde de Trump, incluindo sobre possíveis mazelas que tenham sido provocadas pelo novo coronavírus.

Antes, um outro médico afirmou que Trump vai tomar a quarta dose de Remdesivir, ainda antes de abandonar mais logo o hospital, e a quinta, na terça-feira, já na Casa Branca.