Trump suspende sanções contra a Turquia

Os Estados Unidos vão levantar as sanções aplicadas à Turquia na sequência da recente ofensiva contra os curdos na Síria.

A decisão norte-americana, avançada pela BBC, surge depois do "acordo histórico", nas palavras do presidente turco, entre a Turquia e a Rússia, para que as tropas de ambos os países partilhem o controlo do nordeste da Síria, obrigando as forças curdas a recuar 30 quilómetros, a partir da zona fronteiriça.

A ofensiva turca começou a 9 de outubro, depois de Donald Trump anunciar a retirada das tropas dos EUA daquela zona, e abriu uma nova frente na guerra da Síria, que já causou mais de 370 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada, em 2011. No dia 15, o presidente norte-americano anunciou sanções contra a Turquia, para restringir os ataques turcos aos combatentes curdos e civis na Síria.