Trump vai abandonar Washington horas antes da tomada de posse de Biden

O Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, abandonará Washington na manhã de quarta-feira, horas antes da tomada de posse do seu sucessor, o democrata Joe Biden, disse uma fonte da Casa Branca.

Donald Trump, que tinha anunciado na sexta-feira que não compareceria à cerimónia de investidura de Joe Biden, voará para o seu clube em Mar-a-Lago, na Flórida, de onde deverá assistir televisivamente à tomada de posse de Biden, na companhia de alguns assessores.

Depois de ter se recusado a reconhecer, por mais de dois meses, a sua derrota na eleição de 3 de novembro, Donald Trump acabou por prometer uma transição de poder tranquila, mas sem nunca ter dados os parabéns a Biden.

O seu vice-Presidente, Mike Pence, já disse que estará presente na cerimónia de tomada de posse, que não contará com público nas ruas de Washington, por razões sanitárias e de segurança, sendo substituída por uma cobertura televisiva, que contará com um programa especial transmitido por vários canais e abrilhantado com a participação de várias figuras do espetáculo.

As autoridades estão a preparar uma cerimónia de saída de Trump da Casa Branca, que se assemelhará, em termos de figurino protocolar, a uma visita de Estado, com um tapete vermelho, banda militar e saudação de 21 tiros.