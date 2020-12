Trump veta e devolve ao Congresso diploma sobre o orçamento do Pentágono

JN/Agências Hoje às 21:28 Facebook

O Presidente cessante dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, vetou esta quarta-feira o diploma que contempla o orçamento para a Defesa do país em 2021, que foi aprovado pelo Congresso e que agora terá de reapreciar o documento.

"Infelizmente, este projeto-lei não incluiu medidas críticas para a segurança nacional. Vai contra os esforços do meu Governo para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar na segurança nacional e política externa", atentou Trump na mensagem endereçada ao Congresso norte-americano, citada pela France-Presse (AFP).

O chefe de Estado cessante considerou também que o orçamento para a Defesa, nos moldes em que foi aprovado, é um "presente para a China e para a Rússia".

Por essa razão, o texto foi devolvido à Câmara dos Representantes e ao Senado -- as duas câmaras do Congresso, a primeira de maioria democrata e a segunda de maioria republicana -, para reapreciação.

Os congressistas poderão escolher fazer alterações ao documento tendo em conta as críticas feitas por Trump ou poderão reconfirmar a aprovação da proposta, apesar da oposição do Presidente. Se acontecer este último caso, será a primeira vez que ocorre no mandato de Trump.

Este projeto-lei é separado do texto que inclui o pacote de recuperação económica para os Estados Unidos da América (EUA), na sequência da pandemia.

Contudo, Donald Trump também ameaçou vetar esse texto, alegando que apenas desse modo será possível atribuir mais dinheiro às famílias norte-americanas.

O Congresso aprovou um orçamento de 740,5 mil milhões de dólares (cerca de 607 mil milhões de euros) para a Defesa dos Estados Unidos em 2021, que incluiu também um aumento salarial para os funcionários na ordem dos 3%.

Mas o Presidente considera que o documento não contempla a abolição de um artigo que protege o estatuto jurídico das redes sociais, uma vez que, na opinião de Trump, é tendencioso com o próprio chefe de Estado.

O financiamento do Pentágono também é criticado por Trump pela intenção de renomear as bases militares construídas em homenagem a generais da fação confederada da Guerra Civil norte-americana - que defendia a escravatura - e que está contemplada.