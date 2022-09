Truss chega à liderança com a energia na agenda

Matilde Costa Silva Ontem às 22:02 Facebook

Nova primeira-ministra aponta como vetores urgentes os impostos, a crise energética e a aposta no Serviço Nacional de Saúde. Boris Johnson e Liz Truss apresentam-se na terça-feira à rainha.

É a terceira mulher a chegar ao número 10 de Downing Street, depois de Margaret Tatcher e Theresa May. Liz Truss, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, foi anunciada esta segunda-feira, em Londres, líder do Partido Conservador britânico, após ter conquistado 57% dos votos no sufrágio interno dos "Tories", contra o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak.

Com a vitória, antecipada em várias consultas de opinião, Truss torna-se a nova primeira-ministra britânica. Prometeu, no discurso de agradecimento, baixar impostos, dar apoio ao Serviço Nacional de Saúde britânico e, sobretudo, resolver o problema da crise energética, que se tem traduzido no aumento exponencial das faturas de eletricidade.