Truss e Biden concordam em proteger a paz na Irlanda do Norte

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "concordaram com a importância de proteger" a paz na Irlanda do Norte, numa conversa por telefone, anunciou, esta terça-feira, Downing Street.

Como ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Truss havia introduzido uma lei para reverter as disposições alfandegárias como para do estatuto do pós-Brexit da Irlanda do Norte, sob o risco de iniciar uma guerra comercial com Bruxelas.

Truss, que sucedeu a Boris Johnson, disse a Biden que também espera "trabalhar de perto" com Washington "para enfrentar desafios comuns", disse uma porta-voz de Downing Street.

Entre os desafios estão "os problemas económicos extremos desencadeados pela guerra do Presidente russo, [Vladimir] Putin", observou.

A conversa surge após os Estados Unidos demonstrarem preocupação com as políticas da governante britânica que, durante o seu mandato como ministra dos Negócios Estrangeiros, viu as tensões pós-Brexit ocorrerem na Irlanda do Norte.

Biden, que tem raízes irlandesas, criticou a política britânica para o Brexit sob Boris Johnson, com teve uma relação morna.

No entanto, os laços de defesa entre dos dois aliados transatlânticos fortaleceram-se nos últimos tempos com criação da AUKUS, em conjunto com a Austrália.

No diálogo, Truss e Biden "concordaram em fortalecer esses laços", inclusive desenvolver a aliança de "defesa profunda" através da NATO e do AUKUS.

"Os líderes reafirmaram o seu compromisso com fortalecimento da liberdade global, enfrentando os riscos representados pelas autocracias e garantindo que Putin falhe na Ucrânia", acrescentou a porta-voz de Downing Street.