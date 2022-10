TSE impõe reforço de segurança militar nas eleições brasileiras

Gabriel Hansen Hoje às 20:17 Facebook

Forças Armadas ajudarão a proteger 509 localidades no dia do escrutínio, um terço no estado do Rio de Janeiro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança na segunda volta das eleições em 509 localidades de 407 municípios brasileiros. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assegurou na quinta-feira que "o Estado e o poder público vão garantir total segurança".

Nove estados vão receber os reforços: Acre (20 localidades), Amazonas (40), Maranhão (86), Mato Grosso (39), Mato Grosso do Sul (11), Pará (78), Piauí (57), Rio de Janeiro (168) e Tocantins (10). A decisão da justiça eleitoral é encaminhada para o Ministério da Defesa, responsável pelo planeamento por trás das Forças Armadas. Os militares, além de contribuirem para a segurança do pleito, ajudam no transporte das urnas eletrónicas para regiões de difícil acesso, como aldeias no meio da Floresta Amazónica.