Tucker Carlson anuncia regresso do programa no Twitter

O "pivot" americano Tucker Carlson, despedido do canal Fox News por partilhar uma mensagem privada com conteúdo racista e violento, anunciou o lançamento de uma "nova versão" do seu programa no Twitter.

Tucker Carlson fez o anúncio num vídeo de três minutos publicado na rede social, no qual disse que o Twitter é a última grande plataforma restante que permite a liberdade de expressão.

"Traremos uma nova versão do programa que temos feito nos últimos seis anos e meio para o Twitter", disse.

"Também traremos outras coisas, das quais falaremos. Mas, por enquanto, estamos apenas gratos por estar aqui", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Estes planos podem colidir com o contrato com a Fox, uma vez que frequentemente as empresas de televisão incluem um pacto de não concorrência quando um pivot sai do canal.

O site de notícias americano Axios informou que os advogados de Tucker Carlson enviaram uma carta à Fox acusando o canal de fraude e quebra do contrato.

A cadeia do magnata Rupert Murdoch cancelou, em 24 de abril, de surpresa e sem maiores explicações, o programa do seu rosto mais conhecido, e defensor do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), o que fez cair as audiências nesse horário.