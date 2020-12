Tudo a postos para aprovar amanhã a vacina da Pfizer

Joana Amorim Hoje às 09:12 Facebook

Comité de peritos reúne-se na segunda-feira, devendo dar luz verde ao fármaco, num processo único e sob forte monitorização.

21 de dezembro de 2020. Dia D. Do expectável início de uma libertação que se almeja. Dia em que os peritos do Comité de Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizam - tudo indica que sim - a introdução no mercado da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. Naquela que será, de facto, a primeira autorização, uma vez que em países como os EUA ou o Reino Unido foi aprovado o seu uso de emergência.