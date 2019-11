Túmulos de 145 pessoas encontrados enterrados por baixo de escola

Hoje às 17:38 Facebook

Os túmulos de 145 pessoas foram encontrados por baixo de uma escola em Tampa, no Estado da Florida, nos EUA. Fazem parte de um antigo cemitério, construído no século 20, e destinado aos mais pobres.

Os túmulos, que estavam enterrados a 1,5 metros do solo, foram descobertos usando um radar depois de os responsáveis pela escola terem sido alertados sobre a possibilidade de o edifício ter sido edificado sobre um antigo cemitério.

De acordo com informações dos responsáveis pela cidade, mais de 250 pessoas terão sido enterradas naquele local, a maior parte afro-americanos. Entre eles estariam 77 crianças.

A cidade inaugurou o Cemitério de Ridgewood em 1942 e vendeu-o a uma entidade privada em 1957. O mesmo terreno acabaria por ser adquirido novamente pelo distrito escolar para a construção da Escola Secundária King, em 1960.

Neste momento, Jeff Eakins, superintendente do distrito, assegurou que a escola vai ser retirada do local. "Queremos garantir que as pessoas que estão enterradas serão respeitadas", disse.