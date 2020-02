Turista assassinado e mulher violada em praia do Rio de Janeiro

Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um turista lituano foi assassinado e a sua mulher violada, na quarta-feira à noite, numa praia em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Adam Zindul, de 37 anos, foi morto durante um assalto e a mulher, cidadã brasileira de 35 anos, foi violada pelo suspeito ou suspeitos do crime, encontrando-se ainda hospitalizada.

Segundo a imprensa local, a vítima mortal estaria com os braços e as pernas amarrados numa cadeira e teria a cabeça coberta com um pano quando o corpo, ensanguentado e com ferimentos, foi encontrado pelas autoridades. Entretanto, a Polícia deteve um suspeito que tem antecedentes por tráfico de droga e está a ouvir várias testemunhas.

De acordo com o portal de notícias "G1", da rede Globo, o homem assassinado e a mulher eram recém-casados e tinha chegado ao Brasil no dia 28 de janeiro.