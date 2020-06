Turista parte piso da maior ponte pedonal suspensa dos EUA após ignorar avisos

C.C. Hoje às 10:23 Facebook

Um visitante partiu parte do piso da SkyBridge, a maior ponte pedonal suspensa dos Estados Unidos da América, após ignorar algumas regras de utilização da estrutura. A atração teve de encerrar para reparações.

O episódio aconteceu na segunda-feira passada (dia 15) depois de um turista ignorar os avisos para "não correr, saltar ou balançar" ao longo dos 207 metros da estrutura do Gatlinburg SkyLift Park, no estado do Tennessee - ainda assim, muito aquém do comprimento da maior ponte pedonal suspensa do Mundo que está a ser construída em Arouca e que terá 516 metros de comprimento.

Para se ter uma ideia, a meio percurso da SkyBridge, que atravessa um vale das Great Smoky Mountains, as ripas de madeira dão lugar a três painéis de vidro, tendo o primeiro destes o objetivo de proteger as duas camadas seguintes. Por isso, e apesar do aparato gerado com o acidente, a segurança do visitante nunca esteve em causa.

No entanto, o Gatlinburg SkyLift Park viu-se obrigado a encerrar temporariamente para fazer a reparação do painel quebrado, tendo reaberto ao público em menos de 24 horas depois do episódio.

A ponte pedonal de Gatlinburg, inaugurada a 17 de maio de 2019, reabriu na sexta-feira ao mesmo tempo que o Tennessee relaxa as restrições impostas às grandes atrações durante a pandemia de covid-19.