Turista português morre atropelado em Cabo Verde

Um turista português, com 45 anos, morreu atropelado por um carrinha, no domingo, durante uma excursão na ilha do Sal, em Cabo Verde,

Segundo a Rádio Televisão Cabo-Verdiana, João Pinheiro seguia numa carrinha de caixa aberta, com mais sete turistas e o condutor. Na subida para o Miradouro da Rotcha, o veículo terá começado a resvalar para trás e dois dos ocupantes, o português e um turista espanhol, que seguiam nas traseiras da carrinha, saltaram para o chão. Foram ambos atropelados pelo carro e que seguiam, que acabou por ficar imobilizado junto a um muro.

O português acabou por morrer no hospital Ramiro Figueira e o turista espanhol encontra-se internado com ferimentos. Mais nenhum turista, incluindo a mulher de João Pinheiro, ficou ferido no acidente. O condutor da carrinha foi detido.