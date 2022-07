Turistas alemães aconselhados a usar malas coloridas para evitar atrasos no aeroporto

JN Hoje às 17:20 Facebook

Os turistas alemães estão a ser aconselhados a deixar de usar malas pretas e a optar por bagagens mais coloridas numa altura em que os aeroportos enfrentam atrasos nas viagens.

Segundo Stefan Schulte, chefe do aeroporto de Frankfurt, a predominância de malas pretas contribuiu para os atrasos enfrentados pelas companhias aéreas nas últimas semanas porque é "difícil distingui-las umas das outras". Schulte aconselhou os passageiros a, sempre que possível, trazer apenas bagagem de mão e a usar malas mais fáceis de identificar.

"Muitas pessoas viajam com malas pretas sobre rodas, o que torna a sua identificação muito demorada", explicou também Thomas Kirner, porta-voz do aeroporto.

Adicionalmente, os turistas estão a ser aconselhados a colocar etiquetas com os seus nomes e moradas nas malas, algo que a polícia desaconselha por razões de segurança.

O número de malas que não foram encontradas pelos seus proprietários caiu nos últimos dias, mas ainda está nos "quatro dígitos", segundo Kirner. Estima-se que existam cerca de duas mil malas retidas no aeroporto.

Tal como outros aeroportos ao redor do mundo, o aeroporto de Frankfurt está a tentar retomar as suas operações regulares para lidar com um aumento no tráfego de verão.