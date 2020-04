Turistas estrangeiros proibidos de viajar para as Canárias até outubro

JN Hoje às 12:13 Facebook

O Governo das Canárias vai proibir a entrada de turistas estrangeiros até outubro. Ángel Víctor Torres, presidente do governo regional, estima que a região seja a que vai sofrer maiores perdas económicas por depender fortemente do turismo.

A abertura das ilhas espanholas ao turismo internacional será feita apenas numa "terceira fase", explica o Governo das Canárias, uma das regiões mais afetadas pela pandemia de Covid-19.

Numa primeira fase, as agências de viagens, unidades hoteleiras e demais empresas do setor vão ter de viver apenas com os turistas que vivem no arquipélago. Só depois, num segundo momento, as medidas vão permitir a entrada de todos os cidadãos espanhóis. As viagens de turistas estrangeiros para as Canárias só devem acontecer no último trimestre do ano, explicou Ángel Víctor Torres, em entrevista ao jornal "El Mundo".

"A normalidade vai voltar, embora de maneira diferente e com outros protocolos. Isso levará meses, e a cada dia que passa as consequências financeiras são terríveis", admitiu Torres.

As Canárias são um dos destinos mais procurados da Europa. Em 2019, a ilha de Tenerife bateu um recorde de mais de seis milhões de visitas, mas só em outubro, novembro e dezembro, é que o arquipélago se deve reabrir aos turistas internacionais.