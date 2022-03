Turistas russos presos na Tailândia sem dinheiro e sem voos para regressar a casa

Beatriz Matos Hoje às 12:04 Facebook

Milhares de turistas russos estão retidos em resorts na Tailândia por causa da guerra na Ucrânia, muitos incapazes de pagar as suas contas ou voltar para casa por causa das sanções e dos voos cancelados.

Existem cerca de seis mil turistas russos presos em Phuket, Surat Thani, Krabi e Pattaya, os destinos mais populares da Tailândia, onde existem maioritariamente resorts à beira-mar, além de mil ucranianos, disse Yuthasak Supasorn, governador da Autoridade de Turismo da Tailândia, à agência Associated Press, na sexta-feira.

Cerca de 17 mil russos foram responsáveis ​pelo maior número de chegadas em fevereiro, representando cerca de 9% de um total de 204 mil passageiros, segundo o Ministério da Saúde Pública.

Yuthasak Supasorn disse que os russos enfrentam dois problemas: os cancelamentos dos seus voos para casa por parte das companhias aéreas que pararam de voar para a Rússia e a suspensão de serviços financeiros, principalmente as empresas de cartões de crédito que aderiram a sanções contra Moscovo. Há também alguns que preferem adiar o regresso.

"Existem algumas companhias aéreas que ainda voam para a Rússia. Estamos a tentar coordenar e pesquisar os voos para eles", disse o governador.

Siwaporn Boonruang, tradutor voluntário para ajudar os russos retidos em Krabi, disse que alguns não podem pagar as suas contas porque não podem mais usar os cartões de crédito Visa ou Mastercard.

A crise na Europa também prejudicou os planos de recuperação da indústria do turismo neste país do sudeste asiático, que recebe mais visitantes da Rússia do que outro país.