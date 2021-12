Turquia aprova a Turkovac, uma vacina própria contra a covid-19

JN/Agências Hoje às 17:35 Facebook

As autoridades de saúde turcas aprovaram o uso de uma vacina contra a covid-19 desenvolvida na Turquia e designada Turkovac, anunciou, esta quarta-feira, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Estamos felizes que a nossa vacina local tenha passado para a produção em série. Assim, agora também oferecemos aos nossos cidadãos a vacina Turkovac, após a Sinovac (chinesa), e a BioNTech-Pfizer (germano-norte-americana)", disse o chefe de Estado do país euro-asiático, numa cerimónia transmitida em direto pela televisão pública TRT.

"A partir de hoje, somos um dos nove países que produz uma vacina contra a covid-19", disse pouco depois o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, citado pela agência Anadulou, informando ainda que a utilização "de forma ampla" do novo fármaco irá começar a partir da próxima semana.

Os primeiros ensaios da vacina, desenvolvida na universidade de Erciyes, na cidade de Kayseri (Anatólia), iniciaram-se em novembro de 2020, com a terceira fase a ser desencadeada em junho passado e sem serem observados efeitos adversos entre os voluntários.

A aprovação surge com algum atraso, após o Governo turco ter inicialmente previsto o seu uso generalizado para este outono.

A nova vacina baseia-se em material de vírus inativo, igual à chinesa Sinovac, a mais utilizada na Turquia.

Cerca de 60% dos 83 milhões de habitantes da Turquia já foram vacinados com duas doses de uma vacina contra o coronavírus, uma percentagem de 82% entre a população adulta (maiores de 18 anos), indicam os dados do Ministério da Saúde.

A situação epidemiológica do país manteve-se estável nas últimas semanas, com 170 a 220 mortes diárias por covid-19, e as autoridades não preveem novas restrições apesar de há dez dias ter sido detetada a presença da nova variante ómicron.