Turquia negoceia com Rússia retoma do acordo de exportação de cereais

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo turco iniciou, este domingo, negociações com a Rússia para que o país retome o acordo de exportação de cereais e fertilizantes com a Ucrânia, que abandonou no sábado, após denunciar um ataque de Kiev contra os seus navios.

Um responsável do Governo de Ancara, que pediu para não ser identificado, confirmou à agência Bloomberg que as negociações vão continuar na segunda-feira se não houver nenhum progresso ao longo do dia.

A mesma fonte afirmou que "há razões para otimismo", apesar de a Rússia ter assegurado que a sua retirada do acordo, mediado na altura pela Turquia, teria um alcance indefinido.

PUB

O Centro de Coordenação Conjunta das Nações Unidas adiantou, no sábado, a impossibilidade prática de continuar com as exportações após Moscovo sair do acordo e confirmar que "não há protocolo vigente" para a movimentação de embarcações.

A Rússia anunciou, no sábado, a suspensão da sua participação no acordo sobre as exportações de cereais dos portos ucranianos após um ataque de drones (aeronaves não tripuladas e controladas remotamente) que visou a frota russa estacionada na baía de Sebastopol, na Crimeia anexada.

As Nações Unidas (ONU) indicaram estar a envidar esforços para preservar o acordo, com a Ucrânia a acusar a Rússia do "falso pretexto" do ataque na Crimeia para justificar a suspensão do convénio, pressionando Moscovo para que "respeite as suas obrigações".

O acordo, concluído em julho sob a égide da ONU e da Turquia, permitiu a exportação de vários milhões de toneladas de cereais retidos nos portos ucranianos desde a invasão russa em fevereiro, o que fez com que os preços dos alimentos disparassem, aumentando o receio da fome.

O presidente russo, Vladimir Putin, subiu o tom das críticas ao acordo, apontando que as exportações da Rússia, outro grande produtor de cereais, estavam a ser prejudicadas pelas sanções.

A Crimeia, anexada em março de 2014 pela Rússia após uma intervenção das suas forças especiais e de um referendo denunciado por Kiev e pelo Ocidente, serve como quartel-general da frota russa do mar Negro e como base logística de retaguarda para a ofensiva russa na Ucrânia.