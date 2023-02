Turquia retoma negociações para adesão à NATO da Finlândia e Suécia

JN/Agências Hoje às 09:18 Facebook

As negociações entre a Turquia, a Suécia e a Finlândia sobre a adesão dos dois países à NATO vão ser retomadas no dia 9 de março.

"A reunião vai decorrer a 9 de março", anunciou esta segunda-feira o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, durante uma conferência de imprensa em Ancara.

Em janeiro, a Turquia tinha posto fim às negociações tripartidas depois do anúncio de manifestações em fevereiro contra Ancara e contra o Islão, em Estocolmo.

Os processos de adesão dos dois países nórdicos à Organização do Tratado do Atlântico Norte decorrem da última invasão russa da Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro do ano passado.

A Turquia e a Hungria são dois dos 30 países que integram a NATO que não ratificaram o pedido de adesão da Finlândia e a Suécia.

Entre outras medidas, o Governo de Ancara exige aos dois países uma nova postura face aos refugiados curdos, sobretudo membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão considerado uma organização "terrorista" pela Turquia.