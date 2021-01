Twitter cala Trump: censura, decência ou um "monstro" a ganhar forma?

Ana Sofia Rocha Hoje às 20:57 Facebook

Bloqueio a Donald Trump visto como "atentado à liberdade de expressão". Especialistas dizem que redes sociais atuaram tarde demais.

Foram anos de difusão de mentiras comprovadas, teorias da conspiração e discursos inflamados aos devotos seguidores. Mas o castigo por violar as regras chegou, quase ao mesmo tempo que chegou o fim do mandato presidencial. Donald Trump foi silenciado por várias redes sociais, como Facebook e YouTube, e banido permanentemente da sua preferida, o Twitter, depois de ter incitado os seus apoiantes a invadir o Capitólio, em Washington, a 6 deste mês, para interromper a cerimónia que iria confirmar a vitória do presidente eleito, Joe Biden.