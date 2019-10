Ucrânia abre processo criminal após aterragem de emergência que fez cinco mortos

Hoje às 16:17 Facebook

As autoridades ucranianas abriram, na sexta-feira, um processo criminal na sequência da aterragem de emergência de um avião Na-12 na cidade ucraniana de Lviv, que provocou cinco mortos e três feridos.

O processo está relacionado com a violação dos regulamentos de segurança durante a exploração de transporte ferroviário, aquático ou aéreo ao abrigo do Código Penal da Ucrânia, informou o departamento local da Polícia Nacional.

O chefe da administração regional de Lviv, Andriy Sadovyi, relatou que as cinco vítimas mortais foram esmagadas pela carga e observou que muitos fragmentos dos corpos estavam espalhados pelo avião.

Sadovyi negou que estivesse prevista uma paragem técnica do avião em Lviv, mas os pilotos pediram um "reabastecimento de emergência".

Segundo o canal televisivo ucraniano 112, o avião, pertencente à empresa Ukraine Air Alliance, voava há 51 anos, tendo servido como transporte militar entre 1968 e 1995 e, a partir desse ano, passou a realizar voos civis.

O vice-ministro das Infraestruturas e Transportes ucraniano, Yuriy Lavreniuk, informou o canal 112 que diferentes hipóteses do incidente estão a ser estudadas.

"A primeira hipótese é que o combustível acabou. E a segunda é que se trata de um erro do piloto", disse Lavreniuk, desconsiderando a hipótese de um problema meteorológico, já que o avião tinha o equipamento necessário para aterrar com nevoeiro.

Lavreniuk acrescentou que a aeronave transportava dez toneladas de carga e que dois dos três sobreviventes eram pilotos, que foram resgatados da cabine com ferimentos graves.

As dez toneladas de carga eram peças de automóveis da empresa Lear Corporation, com sede em O Porrinho, na província espanhola de Pontevedra.

As oito pessoas que seguiam a bordo do avião, das quais sete eram membros da tripulação, eram de nacionalidade ucraniana, adiantou a subdelegação do Governo de Pontevedra, capital da comunidade autónoma da Galiza, em Espanha.

O avião, com destino a Istambul, percorreu a rota entre a cidade espanhola de Vigo e Lviv, onde realizou uma aterragem de emergência a um quilómetro do aeroporto.