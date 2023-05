Ucrânia anuncia encontro entre Zelensky e Biden na cimeira do G7

JN/Agências Hoje às 21:54 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai encontrar-se com o homólogo norte-americano, Joe Biden, durante a cimeira do G7, em Hiroshima, no Japão, informou hoje o seu chefe de gabinete.

Os dois líderes vão discutir, nomeadamente, a coligação internacional para treinar pilotos ucranianos em aviões de combate, incluindo os F-16.

O Presidente ucraniano, que hoje discursou na cimeira da Liga Árabe, na Arábia Saudita, confirmou a sua deslocação ao Japão para a reunião do G7.

A reunião internacional ocorre numa altura em que as tropas ucranianas preparam uma contraofensiva.

Joe Biden, que participa na cimeira do G7, no Japão, garantiu o seu "apoio a uma iniciativa conjunta para treinar pilotos ucranianos em caças de quarta geração, incluindo os F-16", segundo um alto funcionário da Casa Branca.

A decisão foi descrita como "histórica" pelo Presidente Zelensky, que disse esperar "discutir a implementação prática" do plano em Hiroshima.

Joe Biden está a enfrentar uma pressão crescente para autorizar que os aviões americanos Lockheed Martin sejam enviados para a Ucrânia, não através dos próprios EUA, mas através de outros países que têm as aeronaves.