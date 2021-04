Ucrânia e Rússia voltam a medir forças. Guerra à vista ou simples provocação?

Ana Sofia Rocha Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Moscovo tem vindo a reforçar a presença na fronteira e na Crimeia mas pede que se cumpram os Acordos de Minsk. Kiev diz-se ameaçada e já conta com o apoio de vários países.

Não há, para já, explicação para o reforço da presença russa ao longo da fronteira com a Ucrânia e com a Crimeia (anexada pela Rússia em 2014). Mas a verdade é que Moscovo, que diz que o país vizinho tem de parar de "provocar" o Kremlin, tem estado a acumular tropas e material bélico, assim como hospitais de campanha, no leste da Ucrânia. As movimentações parecem tudo menos os "exercícios militares" anunciados pela Rússia e Kiev insiste que o número de soldados russos naquele território é maior do que o admitido. A sensação de que uma tempestade está para chegar não pára de aumentar e, antevendo um desastre semelhante ao de 2014 - que já custou a vida a mais de 13 mil pessoas e fez quase 1,5 milhão de deslocados -, os avisos e apelos a ambas as nações multiplicam-se e a cartilha de aliados já se começou a anunciar.

Os países bálticos garantiram dar apoio à Ucrânia, já que "a Rússia está abertamente a ameaçar uma guerra". Nas palavras do secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, os Estados Unidos estão a "enviar recursos para armar o Exército ucraniano".