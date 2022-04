Ucrânia entrega documento-chave para se tornar membro da União Europeia

JN/Agências Hoje às 19:03 Facebook

A Ucrânia espera receber dentro de algumas semanas o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia, disse o presidente Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira, depois de entregar os documentos ao enviado da UE em Kiev.

Zelensky entregou ao enviado, Matti Maasikas, dois documentos em resposta a um questionário trazido pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a sua visita à Ucrânia este mês.

"Acreditamos que receberemos apoio para este trabalho, tornar-nos-emos candidatos à admissão e a próxima etapa final começará", disse Zelensky a Maasikas. "Realmente acreditamos que este procedimento acontecerá nas próximas semanas", continuou, acrescentando que "o nosso povo está mentalmente na Europa há muito tempo".

"Mais um passo no caminho da Ucrânia para a UE", escreveu Maasikas, no Twitter. "É uma honra receber de @ZelenskyyUa as respostas ao questionário @EU_Commission, entregue por @vonderleyen há apenas 10 dias. Tempos extraordinários levam passos extraordinários e velocidade extraordinária."

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST - Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 18, 2022

O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, disse que a Ucrânia espera receber o estatuto de candidato após uma cimeira de líderes da UE em junho.

A Ucrânia tem tentado entrar na União Europeia desde que as forças russas invadiram o país em 24 de fevereiro. Os líderes da UE manifestaram apoio às ambições da Ucrânia, mas não se comprometeram com nenhum cronograma e expressaram ceticismo sobre a aceleração de um processo que geralmente demora anos.