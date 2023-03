Ucrânia "nunca vai perdoar" a Rússia por mortes de civis em Bucha

JN / AFP Hoje às 08:26 Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, esta sexta-feira, que o seu país "nunca vai perdoar" a Rússia pela ocupação de Bucha, uma cidade perto da capital ucraniana onde as forças de Moscovo foram acusadas de massacrar civis.

"365 dias desde que é uma cidade ucraniana livre mais uma vez. Um símbolo das atrocidades do exército do país ocupante. Nunca perdoaremos. Puniremos todos os perpetradores", disse Zelensky, em comunicado publicado nas redes sociais.

A Ucrânia marca, esta sexta-feira, um ano desde que a Rússia se retirou de Bucha, nos subúrbios de Kiev, deixando os corpos de civis executados espalhados pelas ruas no que se tornou um símbolo dos supostos crimes de guerra russos.

As forças russas retiraram-se da cidade em 31 de março de 2022, pouco mais de um mês depois de o presidente Vladimir Putin ter ordenado a invasão à Ucrânia.

No seu rastro, deixaram para trás cenas de horror que chocaram o Mundo. Em 2 de abril, foram descobertos os corpos de pelo menos 20 pessoas em roupas civis, algumas com as mãos amarradas nas costas, caídas numa rua do subúrbio. Durante uma visita a Bucha dois dias depois, Zelensky, descreveu as mortes de civis como "genocídio". A Ucrânia e os aliados ocidentais acusaram as tropas russas de crimes de guerra após as descobertas em Bucha. Moscovo, por sua vez, nega as acusações, alegando que as atrocidades em Bucha foram encenadas.