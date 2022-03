Ucrânia partilha vídeos de soldados russos a serem torturados e mortos

Conteúdo gráfico e explícito está a ser publicado em várias redes sociais.

A guerra tem várias táticas mas nem todas são permitidas e esta poderá ser condenável aos olhos da lei. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia tem vindo a partilhar nos últimos dias várias vídeos de soldados russos, tornados prisioneiros de guerra, a serem torturados e mortos às mãos das forças militares ucranianas.

O conteúdo publicado nas redes sociais Twitter, YouTube e sobretudo no Telegram, onde a conta do organismo político tem mais de 600 mil subscritores, mostra os corpos de soldados russos a serem queimados, desmembrados, esmagados ou abandonados na neve. Alguns destes presos são interrogados com os olhos vendados, a tremer e visivelmente perturbados.