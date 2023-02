Ucrânia precisa de 16 mil milhões de euros para reconstrução

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, declarou, esta terça-feira, que o país precisa de cerca de 16 mil milhões de euros para a reconstrução "rápida" da habitação e das infraestruturas energéticas e impulsionar a economia.

"A Ucrânia precisa de mais 17 mil milhões de dólares [aproximadamente 16 mil milhões de euros] para se recompor este ano. Estamos a falar da reconstrução do setor energético e da construção de casas, desminagem e recuperação económica", indicou Shmygal numa declaração governamental, citada pela agência Europa Press.

O primeiro-ministro ucraniano lembrou que o Japão já anunciou um pacote de ajuda financeira de 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 5,1 mil milhões de euros) à Ucrânia para a reconstrução de infraestruturas.

A Noruega também anunciou assistência à Ucrânia para a reconstrução do país. "Este tipo de solidariedade mostra uma nova estratégia de apoio à Ucrânia. Todo este apoio estrangeiro ajudará a construir uma Ucrânia mais forte e mais estável", salientou Shmygal, um dia após se ter reunido com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e a sua equipa.

Kristalina Georgieva visitou no sábado Kiev num gesto para mostrar o envolvimento do FMI na recuperação da Ucrânia, de acordo com as agências ucranianas.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial, nos anos 40 do século passado.