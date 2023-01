Ucrânia procurará apoio ao plano de paz com resolução na ONU

JN/Agências Hoje às 23:03 Facebook

A Ucrânia quer promover na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) uma resolução que apoie a Fórmula da Paz defendida pelo seu presidente, Volodymyr Zelensky, e que exige, entre outros, a retirada das tropas russas, apesar da rejeição de Moscovo.

O anúncio foi feito hoje pela 'número dois' do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Emine Dzhaparova, que assegurou que Kiev quer apresentar este texto à Assembleia-Geral em fevereiro, quando a invasão da Rússia completará um ano.

"A ideia é consagrar a Fórmula da Paz, os seus pontos e a sua visão e filosofia", disse Dzhaparova a jornalistas durante uma visita à sede da organização internacional.

Segundo a governante, esse tema será a primeira prioridade do ano para a Ucrânia na ONU, embora continue a tentar promover outra resolução que legitima a criação de um tribunal especial para julgar crimes da Rússia contra o seu país.

Essa iniciativa, apoiada pela União Europeia, encontrou relutância por parte de alguns países, segundo fontes diplomáticas, e tudo indica que será adiada, uma vez que, inicialmente, se esperava que fosse discutida em profundidade este mês.

Desde o início da guerra, a Ucrânia e seus aliados aprovaram várias resoluções - com amplo apoio - para lidar com o impasse no Conselho de Segurança, onde o poder de veto da Rússia tem impedido qualquer avanço sobre o tema.

A Fórmula da Paz de Zelensky é um plano de dez pontos que inclui a retirada das tropas russas, o julgamento de supostos crimes de guerra russos e garantias de segurança para a Ucrânia como condição para resolver o conflito.

A ideia já foi rejeitada pelo Kremlin e, questionada sobre a possibilidade de negociações, Dzhaparova insistiu que o seu país não as aceitará enquanto houver soldados russos no seu território.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,9 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.952 civis mortos e 11.144 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.