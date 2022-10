Ucrânia recebeu primeiro sistema de defesa antiaérea

JN/Agências Hoje às 08:17 Facebook

A Ucrânia recebeu o seu primeiro sistema de defesa aérea ​​​​​​​Iris-T entregue pela Alemanha, anunciou o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov.

"Uma nova era de defesa aérea começou na Ucrânia. Os Iris-Ts da Alemanha já estão aqui. Os NASAMS americanos estão a chegar", revelou Oleksiy Reznikov, numa publicação na rede social Twitter.

"Este é apenas o começo. E precisamos de mais. Não há dúvida de que a Rússia é um estado terrorista. Há um imperativo moral de proteger os céus da Ucrânia para salvar nosso povo", acrescentou.

Em junho, o chanceler alemão Olaf Scholz prometeu a Kiev a entrega de sistemas Iris-T capazes de proteger uma grande cidade contra ataques aéreos.

Na segunda-feira, quando "uma chuva de mísseis russos caiu" sobre a Ucrânia, a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, garantiu que o primeiro desses equipamentos seria entregue a Kiev "nos próximos dias" e outros três no próximo ano.

O sistema Iris-T tem um alcance de 20 quilómetros de altura e 40 quilómetros de largura.

O próprio exército alemão possui mísseis do tipo Iris-T, mas não o sistema terra-ar completo.

Os Estados Unidos prometeram sistemas de mísseis terra-ar da NASAMS: dois para entrega nas próximas semanas ou meses e outros seis como parte da ajuda de longo prazo.