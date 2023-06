Ucrânia recorre ao Tribunal Penal Internacional por destruição da barragem

JN/Agências Hoje às 16:13 Facebook

O procurador-geral ucraniano, Adnrii Kostin, recorreu, esta quarta-feira, ao Tribunal Penal Internacional (TPI) a propósito da destruição da barragem da central hidroelétrica de Kakhovka, um ato classificado pelos aliados europeus da Ucrânia como um "crime de guerra".

"A Procuradoria-Geral apresentou os documentos relevantes ao gabinete do Procurador do TPI", indicou o assessor do procurador, Machim Popov, em declarações ao canal oficial da Rada Suprema, o parlamento ucraniano.

O presidente da República, Volodymyr Zelensky, anunciou na terça-feira que Kiev interporia junto do TPI uma ação judicial contra Moscovo pela destruição da barragem, sublinhando que esta desencadeou um "ecocídio".

O Direito Internacional contempla uma especial proteção para infraestruturas hidrológicas como barragens, tanto pela sua importância para o abastecimento básico como pelo risco que a sua destruição pode implicar para as áreas circundantes. Portanto, destruí-las pode constituir um crime de guerra.

O Direito Internacional Humanitário consuetudinário inclui este tipo de estruturas na categoria das "obras e instalações que contêm forças perigosas" e em relação às quais exige "especial" vigilância. Tal como aconteceria com as centrais nucleares, teme-se que qualquer ataque possa representar um risco para a população.

Neste caso, a destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, libertou uma enorme massa de água no caudal do rio Dnipro, o que já causou a inundação parcial da cidade de Kherson - a recuperar dos intensos combates do final do ano passado - e a retirada de milhares de habitantes das zonas próximas das margens do curso do rio.

Interrompeu igualmente o fornecimento de água potável à Crimeia e a várias áreas da região de Kherson, onde existe agora, além de uma catástrofe ambiental iminente, uma emergência humanitária, com o risco do surgimento de doenças transmitidas pela água insalubre, como a cólera.