Ucrânia relata avanços significativos em Bakhmut

As tropas ucranianas conseguiram avanços significativos ao redor da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde os combates com as tropas russas prosseguem há vários meses, anunciou esta sexta-feira a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar.

"O inimigo sofreu baixas importantes. A nossa defesa avançou dois quilómetros nas ​​​​​​​proximidades de Bakhmut. Não perdemos nenhuma posição na cidade esta semana", afirmou, num comunicado divulgado nas redes sociais.

As declarações da vice-ministra surgem depois de uma fonte militar de Kiev ter anunciado que, nos últimos dias, as tropas russas foram forçadas a recuar, na sequência do contra-ataque ucraniano.

No entanto, na quinta-feira, a Rússia negou estes avanços, garantindo que os relatos de ganhos territoriais adversários "não correspondem à realidade".

O grupo paramilitar russo Wagner, que comanda o ataque terrestre de Moscovo a Bakhmut, lamentou, recentemente, a falta de munições, ameaçando abandonar a localidade se não houvesse mais apoio do Kremlin.